Los Patriots saludan a México en el Mundial de Fútbol

Los New England Patriots utilizaron sus redes sociales para enviar su saludo y su aliento a la selección de México. Y con ello a sus seguidores. Y lo hicieron en español.

Además, el los Patriots presumieron de que varios de los jugadores de la selección mexicana los tienen como equipo favorito.

Y es que Miguel Layún, Edson Álvarez, Oribe Peralta, Hirving Lozano y Jesús ‘Tecatito’ Corona han declarado ser fanáticos del equipo de la NFL, informa AS USA.

#ICYMI : The #United2026 Bid of Canada, Mexico, & the United States was selected to host the 2026 FIFA #WorldCup earlier today. Gillette Stadium is included as a possible host site. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸

El mensaje de los Patriots previo al debut mundialista del TRI llega debido al gran número de aficionados que tiene el equipo de Robert Kraft tanto en México como en Estados Unidos.

#United2026 bid: ✅✅

Now the home of the #Patriots hopes to become one of the homes of the 2026 FIFA #WorldCup! pic.twitter.com/hCUgJzTk9J

— New England Patriots (@Patriots) June 13, 2018