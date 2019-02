Los Legionarios con J.L. Estela nos trae a Bryan Ruiz

Alajuelense: “La decisión de volver pasará por Bryan Ruiz“, asi hablaron a los medios los dirigentes de su antiguo club de Costa Rica

El gerente deportivo de Liga de Costa Rica le abrió la puerta al volante de 33 años Bryan Ruiz, quien surgió del club en 2003 y vistió la camiseta hasta 2006. Pero las conversaciones con un club de la MLS están muy avanzadas

Desde que se conoció la noticia de que Bryan Ruiz pidió rescindir su contrato en el famoso club Santos de Brasil, en el club donde Bryan se inicio, Liga Deportiva Alajuelense se han ilusionado con el regreso del jugador que tantas alegrías les dio hasta que se fue del club y la liga en el 2006.

Los arreglos con la MLS han progresado, y en estos días se podría saber su paradero para el brillante jugador Tico, en un principio seria el equipo Canadiense, Vancouver Whitecaps que quisiera a Bryan Ruiz

También se sabe que la relación del eximio jugador y el nuevo entrenador del Santos, el argentino Jorge Sampaoli es no existente, el entrenador argentino, ex de la albiceleste, no contaría con Bryan Ruiz para nada .