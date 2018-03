Los Gonzaga Bulldogs conquistan importante victoria ante los Buckeyes de Ohio State

El equipo los Gonzaga Bulldos de baloncesto se posicionó entre los más aclamados por el número de victorias en el mes de marzo, simbolizando para muchos lo que significa el cruce de “pequeño” equipo a “gigante” de la cancha en los encuentros de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA), informó el diario The Washington Post.

El equipo, que representa a la Universidad Gonzaga, ubicada en Spokane, Washington, ahora es una de las referencias para grupos de baloncesto que recién incursionan en el popular deporte estadounidense. Los Gonzaga Bulldogs se llevaron una importante victoria de 90 -84 la noche del sábado frente a los Buckeyes de Ohio State, destacó el diario.

Gonzaga coach Mark Few coached for the title last April. He’s two wins away from a second-straight Final Four! #MarchMadness pic.twitter.com/ESmgZrKUW4

— Andy Katz (@TheAndyKatz) March 18, 2018