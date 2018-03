Lokomotiv Moskva vs Atlético de Madrid: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la UEFA Europe League?

Este jueves 15 de marzo se enfrentaran Lokomotiv Moskva vs Atlético de Madrid en el partido de la Liga Europa de la UEFA, la transmisión en vivo será a las 12:00 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El canal ESPN Deportes estará transmitiendo en vivo y en español el partido Atlético de Madrid vs Lokomotiv Moskva. Lo puedes ver si tienes la suscripción a este canal o desde su página web.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego de Lokomotiv Moskva vs Atlético de Madrid con la aplicación de Watch ESPN, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Antoine Griezmann grabs his 16th Liga goal this term as Atlético warm up for their #UEL trip to face Lokomotiv Moskva with a victory. 💪⚽️ pic.twitter.com/cWjZpSpz9f

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 11, 2018