Lo más importante… qué no se pierda el norte

Se ha perdido ante Ecuador en Lima. No es la primera vez. Ya había ocurrido anteriormente. De hecho, que hay preocupación en la hinchada. Pero quién no tiene que perder la paciencia es el comando técnico. Esto suele pasar. Simplemente, Ecuador fue más y nos “clavó” dos “dianas” en nuestro Estadio Nacional.

Asi es el fútbol, dirían muchos. Especialmente los que siguen confiando en Ricardo Gareca y compañía. Dentro del plantel peruano saben y son conscientes del momento. Una mala tarde o noche le pasa a cualquiera. Le ocurre a las mejores selecciones del mundo.

Aquí, lo más importante es no perder el norte. Es levantar la cabeza y seguir trabajando con ganas de darle la vuelta a esta derrota. Hay jugadores que así lo entienden.

“LA FOQUITA” FARFAN

“Para nada fue un amistoso, lo tomamos como un partido serio, Ecuador se paró bien defensivamente. Se nos dificultó en la última parte del ataque nuestro y ellos aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Ellos se cerraron bien. El entrenador de Ecuador nos conoce y además juntaron mucho sus líneas y con ello el juego fuerte. Este es un partido que hay que dejar en el olvido y pensar en lo que se viene. Y lo que se viene es Costa Rica”.

LUIS FLORES

“El equipo no esperaba este resultado. En el primer tiempo tuvimos varias ocasiones y tuvimos el partido controlado. En el segundo tiempo, tuvimos algunos errores y no pudimos concretar las ocasiones de gol que tuvimos. El gol de ellos fue repentino, creo que fue falta contra Advíncula, por todos reclamamos. Nos hicieron el gol y después tratamos de ir hacia adelante buscando el empate o la victoria pero no se dio. Sabemos que en un futuro los rivales tratarán de jugarnos así, tenemos que buscar alternativas y estar preparados”.

PEDRO AQUINO

“Ellos vinieron a hacer su partido esperando atrás y contragolpear. Todos los equipos nos van a jugar así porque saben que Perú es peligroso y todos los equipos que vengan tratarán de hacer lo mismo. Felizmente nos está pasando ahora y no en la Copa América, creo que somos capaces de enfrentar a cualquier equipo y ahora ya sabemos cómo juega Ecuador y lo que hay que corregir”.

Farfán, Flores y Aquino son jugadores mundialistas. Hablan y explican la situación después del triunfo. Coinciden que los rivales ya conocen el movimiento de Perú y que eso pudo haber jugado en contra.

Fue un partido más. Un choque que se ha hecho tradicional. Un Clásico donde no vale perder ni en los amistosos. Pero, esta vez le tocó a Perú. Afortunadamente, hay momentos para el recuperación. Puede ser el próximo martes en la “Ciudad Blanca” de Arequipa. Costa Rica es el rival.

