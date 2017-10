Llega la hora del todo o nada para Messi y Argentina

La última vez que Lionel Messi no jugó en una Copa del Mundo, la ahora superestrella del fútbol era un chico a punto de cumplir 15 años, que acababa de completar su tratamiento hormonal para estimular el crecimiento y apenas empezaba a brindar destellos de su talento singular en las divisiones infantiles del Barcelona.

Eso fue en 2002, cuando una selección de Argentina dirigida por Marcelo Bielsa y encabezada por figuras como Juan Sebastián Verón y Gabriel Batistuta sufrió una inesperada y traumática eliminación en la fase de grupos en Corea del Sur-Japón. Quince años después, y con tres mundiales en las costillas, Messi tendrá que mover su varita mágica una vez más para evitar que la Albiceleste sufra una injuria todavía mayor y se ausente de la Copa del Mundo por primera vez desde 1970.

“Leo para nosotros va a ser muy importante. Me tocó dirigir a una Messi increíble, comprometido, asistiendo. Si estamos a la altura de él, vamos a salir adelante”, dijo el técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, el lunes en rueda de prensa en Guayaquil, Ecuador.

Argentina llega a su duelo del martes en Ecuador por la última fecha de la eliminatoria sudamericana en el sexto puesto de la tabla, fuera de los cuatro primeros que clasifican a Rusia y del quinto que accede a un repechaje contra Nueva Zelanda. Un triunfo en Quito asegura a Messi y compañía al menos el playoff intercontinental, e incluso podría otorgarles el boleto directo con una combinación de resultados. Un empate o un revés, y quedan a merced de otros resultados.

“Más allá de los números, el equipo merece largamente la clasificación por encima de otros equipos”, opinó el estratega argentino. “Tenemos que hacernos cargo de que somos superiores al resto y tenemos que ir a por ello”.

El puntero Brasil (38) tiene pasaje a Rusia, mientras que Uruguay (28), Chile (26) y Colombia (26) ocupan los otros asientos. Perú (25) tiene el repechaje con las mismas unidades y diferencia de goles que Argentina, aunque una muy superior delantera en goles anotados, el segundo criterio de desempate. Paraguay les sigue con 24.

La última vez que Argentina ganó por las eliminatorias en la altura (2.850 metros) de la capital ecuatoriana fue en 2001, precisamente rumbo a la avasalladora clasificación a aquel Mundial asiático.

“Históricamente la altura le ha costado a la Argentina”, admitió Sampaoli, quien no confirmó el equipo pero dejó entrever que Javier Mascherano abandonará la defensa para ocupar un puesto en el mediocampo y que Ángel Di María será titular pese al bajo rendimiento de sus últimas actuaciones.

“Yo jugué mucho ahí, es un estadio un poco difícil para jugar directo. La pelota tiene poca caída”, describió.

