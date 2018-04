Liverpool vs Roma: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Champions?

Este martes 24 de abril se jugará el partido de ida de la semi final de la Liga de Campeones de la UEFA entre Liverpool vs Roma, la transmisión en vivo del partido de ida será a las 2:45 p.m., hora del Este. En esta ocasión el partido se llevará acabo en el estadio Anfield del Liverpool.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

TE PUEDE INTERESAR: Roban y recuperan importante trofeo del fútbol mundial en México (FOTO)

En televisión:

El partido Liverpool vs Roma se transmitirán por el canal FOX Deportes, si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verficiar.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de FOX Sports Match Pass. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de FOX Sports Go y UEFA Champions League App, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Practice makes perfect. A closer look at our 2018/19 @NBFootball training kit ⤵️ #ThisMeansMore pic.twitter.com/Xo9ztPCigA

TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: Así despidena Rafa Márquez en el Jalisco (FOTOS)

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido Liverpool vs Roma a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

El partido también estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

🎶 We are loyal supporters… and we come from Liverpool 🎶 pic.twitter.com/We6p4HjTMf

— Liverpool FC (@LFC) April 23, 2018