Este sábado, 14 de abril jugarán Liverpool vs AFC Bournemouth en el partido de la Liga Premier de Inglaterra, la transmisión en vivo será a las 12:30 p.m., hora del Este. En esta ocasión el partido se jugara en el estadio Anfield de Liverpool.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

👀 Go behind the scenes at training as we prepare for @LFC this weekend… #afcb 🍒 https://t.co/Um9wNEhrWF

En televisión:

El partido Liverpool vs AFC Bournemouth se transmitirá en vivo y en español a través del canal Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de Universo Now y DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Alex Oxlade-Chamberlain and Mohamed Salah are in the running for the @ChampionsLeague Goal of the Week award. ☄️

You can vote here: https://t.co/cRZSWJUxu2 pic.twitter.com/JO75Yfc5A3

— Liverpool FC (@LFC) April 12, 2018