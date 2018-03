Ayer el argentino Lionel Messi agregó un histórico elemento a la lista de sus grandes logros en el mundo del fútbol. Ahora es el segundo jugador en alcanzar los 100 goles en la UEFA Champions League.

Lo que debes saber de esta conquista de Messi, con información de UEFA:

