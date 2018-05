Liga MX: Viven las Chivas el divorcio con Matías Almeyda

Como si fuera una historia del mundo del espectáculo. Lo que parecía ser una de las relaciones más prósperas en la Liga MX estará llegando a su fin y la razón no es deportiva. Matías Almeyda se ganó el corazón de la afición del equipo más popular de México. Las Chivas Rayadas del Guadalajara llevaban 10 años sin ser campeones hasta que el argentino comenzó a levantar todos los trofeos que disputó.

— Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 31, 2018

-Vergara no soluciona, le pide arreglar con Paco

En un semestre en el que las Chivas disputarán su primer Mundial de Clubes de la FIFA, el Rebaño Sagrado tomó decisiones brincando la autoridad de su propio director técnico. Almeyda vacaciona en Argentina y tenía previsto, de común acuerdo con la directiva, retornar al trabajo hasta el 11 el junio. Sin embargo el equipo decidió adelantarlo todo una semana y no se tomó la molestia de avisar.

Cuando Almeyda llegó a Chivas, estaban a punto de descender.

No solo los salvo del descenso, logro 5 copas.

7 finales.

Hoy lo sacarán por la puerta trasera.

Matias No regresa a Chivas, pero no por el, por las malas desiciones de la directiva.

Estoy seguro se van a arrepentir.

— odin ciani (@odin_ciani) May 31, 2018