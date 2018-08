Liga MX: Triunfo de AMLO causa entragos en el Veracruz

Los Tiburones Rojos del Veracruz venían de obtener un triunfo muy importante como visitante, en la Liga MX ante el Puebla en el “Clásico del Sur”. Todo parecía marchar bien, sin embargo, su entrenador, Guillermo Vázquez, decidió renunciar un día antes de enfrentar al América en la Copa MX. La razón es la falta de pagos a su equipo de trabajo.

El Veracruz es propiedad del empresario y polítio Fidel Kuri, de largo pasado en el PRI, partido que gobernó México por 70 años antes de un periodo de 12 con el PAN, antes de llegar a la actual administración, también priista de Enrique Peña Nieto. La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las últimas elecciones presidenciales, y la derrota de Kuri en la contienda de la alcaldía de Veracruz, han puesto al club en una situación precaria.

Veracruz,

Tensión en los Tiburones.

FIDEL KURI no cumple al cuerpo técnico, siguen los adeudos, no sólo con jugadores; no hay respuesta positiva de la directiva.

Memo Vázquez y su equipo analizan la situación.

— Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) August 14, 2018