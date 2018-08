Liga MX: Por culpa del Veracruz, SAT auditará a todos los equipos

El dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz llevó muy lejos el pleito que sostiene con su ex entrenador, Guillermo Vázquez. Luego de decir que trabajó con él sin contratarlo, y después de que la Liga MX explicara que eso no era posible, pues debían presentar un contrato para poder registrarlo, el Sistema de Administración Tributaria amenazó a toda la Liga MX.

Ora' sí, ¡ya se armó la rebambaramba! ⚽💸 El SAT investiga los dobles contratos de la Liga MX pic.twitter.com/MCn4YGezD7 — Ricardo Otero (@otero_rj) August 17, 2018

El SAT no fue ajena del escándalo mediático del Veracruz y de Fidel Kuri, quien aseguró que no debía nada a Guillermo Vázquez, pero que se iría de vacaciones a Italia con su dinero (el del estratega). Ni tampoco de la insinuación de que el club registró un contrato a la Liga MX en el que no aparecían las percepciones reales de Memo. Es decir un doble contrato con el que pagaría menos impuestos.

El SAT investigará posible evasion fiscal en clubes del fútbol mexicano https://t.co/0WmUvMJooY vía @UnivisionSports — Ricardo Otero (@otero_rj) August 17, 2018

Lo anterior cayó muy mal en los directivos de la Liga MX, que quisieron deslindarse de inmediato, de las supuestas prácticas del Veracruz y anunciaron que harán una investigación independiente hacia el Veracruz.

“Derivado de la discrepancia existente en la documentación entregada por el Club Tiburones Rojos de Veracruz a la LIGA MX, como lo establecen los reglamentos, y las declaraciones hechas por el propietario del Club, Fidel Kuri Grajales, la LIGA MX tomó la decisión de: Solicitar a la empresa auditora Ernst & Young la revisión exhaustiva de la situación financiera del Club Tiburones Rojos del Veracruz”, informó el organismo en un comunicado.

“La corrupción en el Veracruz ya afecta en la cancha” pic.twitter.com/KWNJ28y0KT — Claudio M. Rentería (@claudiotv12dgo) August 18, 2018

Mientras todo eso ocurría, en la cancha los Tiburones Rojos fueron vencidos sin dificultad por las Chivas Rayadas del Guadalajara, que aprovecharon la mala situación del Veracruz, para salir de su propio bache, pues fue apenas su primera victoria en el Apertura 2018 de la Liga MX.