Liga MX: Nuevo escándalo en los árbitros; dice ser despedido por racismo

Una nueva herida se abrió en la reputación de los directivos de la Liga MX y de nueva cuenta el escándalo llega desde el gremio arbitral. Adalid Maganda, árbitro afromexicano, de una comunidad en el estado de Guerrero, denunció que estaba fuera del arbitraje por racismo. Y va más allá, acusa al presidente de la Comisión de Arbitraje de llamarle: “Pin… negro”.

#ElFondoDelMeollo por @gvlo2008

Acapulqueño, Maganda fue maltratado muchas veces en el arbitraje por su color de piel

Ya en 2015, había trascendido que durante un partido de Copa MX disputado en Cancún entre el Atlante y el Pachuca, el árbitro habia sido atacado por racismo. Al ir a recoger las alineaciones de los Tuzos, algunos jugadores, desde el anonimato del vestidor, comenzaron a imitar el sonido de un mono. Algo que suelen hacer las aficiones racistas en Europa. El escándalo se olvidó pronto pues, según se documento, ofreceron disculpas a Maganda.

Adalid Maganda asegura que tiene un video de antecedentes de Arturo Brizio en caso de discriminación.

Adalid Maganda llegó la tarde del martes 24 de abril a la Ciudad de México para seguir con su caso ante la Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED). Exige que Arturo Brizio sea removido al frente de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX tras despedirlo por “bajo rendimiento”. El juez sólo dirigió un partido en el actual Clausura 2018 de la Liga MX.

El árbitro afromexicano Adalid Maganda acusó de racismo a Arturo Brizio y a la Comisión de Arbitraje; entablará una demanda por despido injustificado.

El nazareno confesó a Grupo Reforma en México que “En plena reunión les comenté ‘¿pero por qué no salgo?’, me dice (José Alfredo) Gasso, ‘¿no te ves?, pues por negro’, así, con esas palabras. Me quedé en shock, no supe qué responder y seguí con las preguntas”, mencionó el árbitro, a quien el jueves pasado le comunicaron su despido vía telefónica.

-¿Por qué no me dan juegos?

-Por pinche negro…

Arturo Brizio tiene la obligación moral de explicar la acusación del árbitro Adalid Maganda, quien expone un trato discriminatorio por su color de piel. La FMF y Decio de María deben también una aclaración al respecto.

Ccp.- @CNDH — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 24, 2018

El juez entablará además una demanda por despido injustificado. En este sentido la Liga MX ya perdió varios casos en el último año, debiendo pagar indemnizaciones, sin embargo, los dirigentes del gremio, eran otros en ese momento.