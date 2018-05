Liga MX: Llueven cambios y los más afectados serían las Chivas

El Torneo Clausura 2018 de la Liga MX aún no termina pero los rumores entre los equipos que ya fueron eliminados, cobraron más protagonimo que las propias semifinales. Los aficionados de las Chivas se han manifestado indignados en redes sociales por la supuesta venta de varios futbolistas, justo en el semestre en el que jugarán el Mundial de Clubes de la FIFA.

Justo en el día en el que el “Rebaño Sagrado” cumple 112 años de fundación, los aficionados del equipo han inundado Twitter con dos corrientes, la primera para felicitar al equipo de sus amores, y la otra para llamar a protestas por el desmatelamiento de las Chivas. Esta “desbandada” tendría su origen en los problemas financieros de Jorge Vergara, dueño del club, tras su divorcio de la empresaria Angélica Fuentes.

Formas de castigar a esta #DirectivaMediocre :

1. No renueves abono #NoAlChivabono

2. Cancela @chivastvmx#NoAChivasTv

3. No compres jersey @PUMAmexico

4. No consumas productos oficiales.

5. Alienta al equipo en entrenamientos y juegos de visitante.

6. Pasa la voz. Usa los HT

— SOMOS DE CHIVAS (@somos_de_chivas) May 8, 2018