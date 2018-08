Liga MX: Dueño acepta que irá de vacaciones con lo que no pago a su DT

La polémica en Veracruz no terminará pronto. El dueño de los Tiburones Rojos, en la Liga MX, dijo que se irá de vacaciones con el dinero que no le pagó a su ex entrenado, Guillermo Vázquez, quien renunció horas antes, acusando, justamente, falta de sueldo. Sus declaraciones han creado una gran polémica en México, dado el tema de la supuesta existencia de de “dobles contratos”, uno real, y otro ficticio para declarar impuestos.

Saliendo del partido que el Veracruz perdió 0-3 ante el América en la Copa MX, fue entrevistado telefónicamente, y atacó a Memo Vázquez, asegurando que nunca firmó un contrato con él, ni con un ningún entrenador antes y remató “Me voy a Italia con el dinero de Memo Vázquez”.

Esto va en contra de los estatutos de la Liga MX que exigen la firma de un convenio legal para poder dirigir en Primera División. De tal forma dejó en entredicho si lo que presentaron para registrarlo, era legal.

Fidel Kuri revela que a ningún DT que ha dirigido a su equipo le ha ofrecido contrato 🤔 Así sus impactantes palabras 😲👇https://t.co/STE477pIml — Futbol Picante (@futpicante) August 15, 2018

Fidel Kuri se mostró disperso en la entrevista, y mezclaba datos de años que no correspondían. Muchos usuarios de redes sociales y medios hicieron ver que se encontraba en estado de ebriedad al atender a los medios.

Veracruz no puede descender este año, al eliminarse ese castigo mientras la Liga MX llega a 20 equipos, sin embargo, en caso de ser último en la tabla, deberá pagar una multa millonaria.