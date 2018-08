Liga MX: Cruz Azul sigue invicto tras golear a León y alcanza la cima

#Repost @lasdeazul ・・・ 💙 3-0 a favor de la 🚂 ¡si si si si si! Mantenemos el invicto 👏🏻 #estamosimparables #llególamáquina #invictos #vamoscontodo #lamejorafición @cruzazulfc @clauladeazul @antonia.azul @maleazul23 @manu.cazul @peny.blue.azul @nerysdiazazul

A post shared by Cruz Azul FC (@cruzazulfc) on Aug 18, 2018 at 6:13pm PDT