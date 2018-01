Liga MX: Campeón con Tigres es víctima de la pirotecnia

Justo en el primer día del año, la directiva de los Tigres de la UANL, Campeones de la Liga MX en el Torneo de Apertura 2017 informó en twitter que uno de sus jugadores estelares sufrió un accidente por andar jugando con pólvora.

Se trata de Jürgen Damm, una de las pocas joyas mexicanas del cuadro de San Nicolás de los Garza, en el área de Monterrey. Recientemente se ha hablado de que estaría cerca de fichar con clubes en Alemania pues en un reporte se confirmó que el atacante mexicano es uno de los 10 futbolistas más rápidos del mundo.

Varios hechos curiosos rodean este hecho, el primero es que no ocurrió en la celebración de año nuevo, que es cuando (pese a estar prohibido por la ley) algunas personas suelen festejar con “cohetes”. El percance ocurrió cuando se presentó a entrenar el 1 de enero bajo condiciones gélidas y fue llevado al hospital.

El segundo es que Tigres aprovechó el anuncio para dar un anuncio publicitario al hospital en el que se internó a Damm provocando comentarios de aficionados en tono cómico. Tigres es un club que no tiene problemas económicos para tener que usar estas estrategias.

Finalmente se anunció que Damm estará de baja dos semanas en la Liga MX y no comprometería sus convocatorias a la Selección Mexicana en un año en que se jugará el Mundial de Rusia 2018. En Tigres la disciplina es un renglón importante y seguramente en días próximos se conocerá la sanción a la que el futbolista se hará acreedor por este descuido.

Wow, ahora informa Tigres que Jurgen Damm sufre quemaduras en el rostro por pirotecnia. De verdad no entiendo la necedad de tronar petardos en estas fechas. Verlos explotar no es divertido y el riesgo no vale la pena.

— Kery Ruiz 🇲🇽 (@keryruiz) 2 de enero de 2018