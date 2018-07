Luego del fracaso de la Selección Mexicana de Futbol en su intento por llegar al quinto partido de la Copa del Mundo en Rusia 2018, la Liga MX retomó una medida que contrarresta otra que ellos mismos habían implementado y que ocasionó una escasez de jugadores de calidad dentro del equipo nacional.

Si no sabes en qué consiste la Regla 20/11, aquí te la explicamos y nuestros analistas debaten sobre esta controversial regla

La indiscriminada contratación de futbolistas extranjeros ocasionó que alguna vez el equipo de Monterrey utilizará solamente a un futbolista nacido en México en un duelo de Liga MX. Los precursores de esa apertura estipulada en la Regla 10/8 aseguraron que fue para bajar la inflación de los jugadores mexicanos y generar copetencia con elementos foráneos para levantar su nivel.

"Si no cumples la regla 20/11, pierdes 3 puntos y puede ser que juegue 16 partidos y perder uno, es posibilidad no lo niego": Tuca dispuesto a perder 3 puntos por no cumplir la 20/11

De tal manera la Liga MX revivió la Regla 20/11 que obliga a todos los clubes a utilizar a elementos que tengan menos de 20 años y 11 meses, por 765 minutos. Eso equivale a utilizar a un joven por 45 minutos cada partido. Algunos clubes como Cruz Azul, utilizaron a varios novatos y rapidamente se acercaron a esa cifra, otros en cambio la desprecian y dicen que no sirve de nada obligar a alinear a un joven si no tiene calidad.

Cumplen la Regla 20/11
Pierden 3 puntos

🔁 Cumplen la Regla 20/11

♥️ Pierden 3 puntos pic.twitter.com/AHJTnTg0VC — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) July 24, 2018

La sanción por no utililzar jóvenes es muy dura en el espacto deportivo. En caso de no llegar a esos 765 minutos, la Liga MX quitará tres puntos al infractor al terminar el torneo. Y esas tres unidades pueden determinar si se califica a la Liguilla o no, incluso en 2007 el descenso de Gallos Blancos se dio justamente al perder esos 3 puntos.

Necaxa y Tigres no sumaron minutos en la regla 20/11 en la Liga MX

El entrenador de Tigres, Ricardo “Tuca” Ferreti, se mostró como un enemigo a la regla. Pese al éxito que ha tenido dirigiendo y ganando títulos, siempre se le ha reprochado su despecio por la cantera, y una vez más lo manifestó al considerar la posibilidad de perder esos tres puntos de manera intencional, para no dejarse obligar a utililizar juveniles.