Liga MX 2017: Van las Chivas de mal en peor; tropieza el América

La Jornada 7 del Apertura de la Liga MX 2017 dejó algo en claro, lo de las Chivas no es una mala racha, ya es un verdadera crisis. Se fue casi la mitad del torneo y en este semana se jugaron tres partidos de los cuales el Rebaño Sagrado no ganó ninguno, sumo dos puntos y apenas marcó un gol. Si termino el sábado en penúltimo lugar, es porque aún no juega el Puebla.

El actual campeón del futbol mexicano empezó el certamen con muchos problema de lesiones y con ausencias que estaban concentradas con la Selección Mexicana. Poco a poco los jugadores han ido regresando, pero no no los resultados y por lo pronto se ve muy lejana la posibilidad de que califiquen a la Liguilla para buscar defender su título.

En otros duelos sabatinos Cruz Azul y Monterrey empataron a un gol en la Ciudad de México en un partido de dominio alterno y con una gran actuación del portero celeste, José de Jesús Corona, mientras que el América cayó de manera sorpresiva ante Morelia en el Estado Morelos. Los michoacanos sumaron su segunda victoria al hilo luego de empezar el torneo con 5 partidos sin victoria.

Jornada 7 – Apertura

Viernes 25 de agosto



Tijuana 2 vs. Pachuca 1 | Marcador oficial

Sábado 26 de agosto



Cruz Azul 1 vs. Monterrey 1 | Marcador oficial

UANL 3 vs. Lobos BUAP 2 | Marcador oficial

León 1 vs. Santos Laguna 2 |Marcador oficial

Morelia 2 vs. América 0| Marcador oficial

Necaxa 2 vs. Atlas 1| Marcador oficial

Guadalajara 0vs. Querétaro 0| Marcador oficial

Domingo 27 de agosto

Toluca vs. Puebla | 1pmn ET

Veracruz vs. Pumas UNAM | 7:30 pm ET

Liga MX 2017: Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS 1 Monterrey 7 5 2 0 15 4 11 17 2 América 7 4 1 2 10 8 4 13 3 UANL 7 3 3 1 15 8 7 12 4 Necaxa 7 3 1 3 8 7 1 12 5 Cruz Azul 7 2 5 0 9 6 3 11 6 Tijuana 7 3 1 3 8 9 -1 10 7 Morelia 7 2 3 2 8 7 1 9 8 Pachuca 7 3 0 4 11 11 0 9 9 Toluca 6 2 3 1 7 7 0 9 10 Querétaro 7 2 3 2 6 10 -4 9 11 Lobos BUAP 7 2 2 3 14 13 1 8 12 Atlas 7 2 1 4 10 10 0 7 13 Santos Laguna 7 1 4 2 9 11 -2 7 14 León 7 2 1 4 9 12 -3 7 15 Veracruz 6 2 1 3 7 10 -3 7 16 Pumas UNAM 6 2 0 4 6 8 -2 6 17 Guadalajara 7 0 5 2 5 9 -4 5 18 Puebla 6 1 2 3 3 10 -7 5

GLOSARIO

PJ: Partidos Jugados

Partidos Jugados G: Partidos Ganados

Partidos Ganados E: Empatados

Empatados P: Perdidos

Perdidos GF: Goles a favor

Goles a favor GC: Goles en contra

Goles en contra DIF: Diferencia de goles

Diferencia de goles PTS: Puntos

