Liga MX 2017: Un intento más; presentan Asociación Mexicana de Futbolistas

Con el apoyo de jugadores estandarte de la Selección Mexicana de Futbol que juegan en Europa, y con Cristan “Chaco” Jiménez como imagen y figura visible de la Liga MX, se presentó la nueva Asociación de Futbolistas de México, que es un nuevo intento en la historia del balompié azteca para unir a los jugadores en la búsqueda de un trato con más dignidad y beneficios como trabajadores de los clubes.

Hasta ahora todos los intentos que han existido en el pasado para formar un sindicato de futbolistas han fracasado, e incluso le han costado la carrera como futbolistas a sus organizadores, que fueron acusados como “incendiarios” o “mal agradecidos”, dado los buenos salarios que perciben muchos futbolistas, sin embargo han habido muchos casos en los que elementos con menos popularidad sufren atropellos, como el incumplimiento de sus contratos, el abandono en sus lesiones y bloqueos entre clubes.

En la década de los 70, Antonio Mota, Gamaliel Ramírez y el hoy comentarista Carlos Albert fueron obligados a retirarse por intentar crear el Sindicato. Años más tarde varios futbolistas fueron bloqueados de la Selección Nacional por amenzazar con no viajar a la Copa América de Ecuador 1993 si no se suspendía el draft y finalmente en la primera década de este siglo José María Huerta (también ex futbolista) consiguió el permiso sindical, pero no afilió suficientes elementos.

Este nuevo organismo fue impulsado por Rafael Márquez, quien por ahora no puede seguir su legado al estar enfrentando las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de servir en una red de lavado de dinero en el narcotráfico. Por ello el presidente será Álvaro Ortiz, (ex jugador de Necaxa, Guadalajara, Puebla y América).

La nueva Asociación parece, de inicio, la mejor estructurada de todas las que se han intentado hasta ahora, destacando dos cosas, la primera es el apoyo moral por parte de los mexicanos que militan en Europa y son Seleccionados Nacionales y la otra es que parece ser reconocida por la propia Liga MX, que incluso lo informó en su cuenta de twitter.

Jornada 10 – Apertura (Reprogramada)

Martes 17 de octubre



Lobos BUAP vs. Tijuana | 9pm ET

Querétaro vs. Cruz Azul | 9pm ET

UANL vs. Veracruz | 9:45pm ET

Pumas UNAM vs. León | 10pm ET

Atlas vs. Morelia | 10:30pm ET

Miércoles 18 de octubre

Santos Laguna vs. Necaxa | 9pm ET

Pachuca vs. Toluca | 9:06pm ET

Puebla vs. Monterrey | 10pm ET

América vs. Guadalajara | 10pm ET

Liga MX 2017: Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS 1 Monterrey 10 7 3 0 20 7 13 24 2 América 11 6 2 3 16 12 4 20 3 UANL 10 5 4 1 20 11 9 19 4 León 11 6 1 4 19 15 4 19 5 Toluca 11 5 4 2 15 13 2 19 6 Cruz Azul 11 4 6 1 15 12 3 18 7 Necaxa 11 4 5 2 10 9 1 17 8 Morelia 10 4 4 3 18 13 5 16 9 Lobos BUAP 11 4 2 5 18 20 -2 14 10 Tijuana 11 4 2 5 11 14 -3 14 11 Atlas 10 4 1 5 15 13 2 13 12 Pachuca 11 4 1 6 17 17 0 13 13 Veracruz 11 4 1 6 10 16 -6 13 14 Querétaro 11 2 4 5 11 18 -7 10 15 Santos Laguna 10 1 6 3 10 13 -3 9 16 Guadalajara 11 1 6 4 10 14 -4 9 17 Puebla 11 1 5 5 6 15 -9 8 18 Pumas UNAM 11 2 1 8 9 18 -9 7

GLOSARIO

PJ: Partidos Jugados

Partidos Jugados G: Partidos Ganados

Partidos Ganados E: Empatados

Empatados P: Perdidos

Perdidos GF: Goles a favor

Goles a favor GC: Goles en contra

Goles en contra DIF: Diferencia de goles

Diferencia de goles PTS: Puntos

