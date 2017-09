Liga MX 2017: Sufren daños instalaciones del Cruz Azul tras sismo

Uno de los puntos que se vio afectado durante el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México fue el campo de entrenamiento del Cruz Azul (uno de los 4 grandes de la Liga MX) en La Noria, al sur de la capital de México muy cerca de Xochimilco, sitio icónico para el turismo pero que al mismo tiempo sufrió también daños en muchas viviendas.

Por el momento el equipo regresó a entrenar a este lugar pero debieron improvisar nuevos accesos a las canchas y a las oficinas pues la recepción de las instalaciones fue la que sufrió daños en su estructura. Este viernes comenzaron los trabajos de reparación para que pueda volver a tener ingreso de personas.

Nominan gol de Avilés a premio Puskas

El pasado 1 de abril el delantero colombiano-mexicano Avilés Hurtado le marcó un golazo de chilena al Atlas en el empate a 3 cuando aún militaba en los Xolos de Tijuana durante el Clausura 2017 de la Liga MX.

Ese tanto del ahora atacante de rayados de Monterrey fue considerado por la FIFA para competir como “Mejor Gol de Año” junto con Kevin-Prince Boateng (Las Palmas), Alejandro Camargo (Universidad de Concepción), Deyna Castellanos (Venezuela Sub 17), Moussa Dembele (Celtic); Olivier Giroud (Arsenal), Mario Mandzukic (Juventus), Oscarine Masuluke (Baroka FC), Nemanja Matic (Chelsea) y Jordi Mboula (FC Barcelona Sub 19).

El Premio Puskas se anunciará en la Gala The Best del 23 de octubre en la que también se entregará el Premio The Best que disputan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar.



Liga MX 2017: Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS 1 Monterrey 9 7 2 0 18 5 13 23 2 América 9 5 2 2 13 9 4 17 3 Toluca 9 4 4 1 12 10 +2 16 4 Cruz Azul 9 3 6 0 11 7 4 15 5 Tijuana 9 4 2 3 11 10 1 14 6 UANL 8 3 4 1 18 11 7 13 7 Morelia 9 3 4 2 14 11 3 13 8 León 9 4 1 4 14 14 0 13 9 Necaxa 9 3 4 2 9 9 0 13 10 Lobos BUAP 9 3 2 4 16 16 0 11 11 Veracruz 9 3 1 5 8 13 -5 10 12 Guadalajara 9 1 6 2 9 11 -2 9 13 Pachuca 9 3 0 6 13 17 -4 9 14 Querétaro 9 2 3 4 9 15 -6 9 15 Santos Laguna 9 1 5 3 10 13 -3 8 16 Atlas 8 2 1 5 11 12 -1 7 17 Pumas UNAM 9 2 1 6 7 12 -5 7 18 Puebla 9 1 4 4 5 13 -8 7

