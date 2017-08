Liga MX 2017: Se indignan directivos por críticas a árbitros

La Jornada 5 del Apertura 2017 de la Liga MX 2017 seguramente tendrá a varios de los futbolistas atemorizados ante la posibilidad de que sean sancionados por no estar de acuerdo con las malas decisiones que los árbitros han tenido a lo largo del certamen. La víctima más reciente fue Nicolás Castillo, delantero de Pumas, quien será multado por quejarse en redes sociales de un silbante que afectó a Pumas en su derrota ente América en la jornada 4.

En Instagram el chileno mostró imágenes que demuestran lo dispar del criterio del juez Erick Yair Miranda quien marcó dos penales en ciontra de la UNAM, el primero de ellos completamente desatinado, y se quejó de las constantes ayudas al Club América en jugadas parecidas.

Ante ello la Comisión Disciplinaria de la Liga MX anunció el castigo aunque no implicó una suspensión como sí le pasó al entrenador de Chivas, Matías Almeyda, quien se irá dos encuentros pese a que la cédula arbitral comprueba que no insultó a los nazarenos.

“Eso es mentira, lo tengo filmado, pero no voy a ser parte de la jauría para publicarlo. De qué me sirve, después me echarán 10 fechas. Por eso pregunté si hay libertad de expresión. El día que me expulsen por un desastre en la cancha, ofreceré disculpas (…) Ahí sí me haré cargo, hoy estoy disconforme con lo que me toca”, dijo el argentino en conferencia de prensa.

La Liga MX aún tiene pendiente el dictamen para sancionar a Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul por haber hecho una seña obscena en la cancha del Estadio Azul, el ibérico asegura que fue contra una persona que hizo un ataque verbual de caracter sexual a su hija, menor de edad.

Por lo pronto los jerarcas de la Liga MX prefieren castigar a las víctimas de los errores arbitrales y no encontrar un mecanismo de mejora en sus árbitros, tanto centrales como asistentes, así como en las medidas de seguridad en las tribunas.

Liga MX 2017: Horario de juegos

Jornada 5 – Apertura

Viernes 18 de agosto



Morelia vs. Pachuca | 8pm ET

Tijuana vs. Santos Laguna | 10pm ET

Sábado 19 de agosto



Cruz Azul vs. Atlas | 6pm ET

Lobos BUAP vs. América | 6pm ET

Veracruz vs. Querétaro | 8pm ET

UANL vs. Pumas UNAM | 8pm ET

León vs. Monterrey | 8:06pm ET

Guadalajara vs. Puebla | 10:06pm ET

Domingo 20 de agosto



Toluca vs. Necaxa| 1pm ET

Liga MX 2017: Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS 1 Monterrey 4 3 1 0 8 1 7 10 2 América 4 3 0 1 5 2 3 9 3 Toluca 4 2 2 0 6 3 3 8 4 Lobos BUAP 4 2 1 1 9 6 3 7 5 Necaxa 4 2 1 1 5 5 0 7 6 Querétaro 4 2 1 1 4 6 -2 7 7 Atlas 4 2 0 2 7 5 2 6 8 Cruz Azul 4 1 3 0 5 3 2 6 9 Pumas UNAM 4 2 0 2 5 4 1 6 10 Veracruz 4 2 0 2 5 5 0 6 11 UANL 4 1 2 1 8 4 4 5 12 León 4 1 1 2 6 8 -2 4 13 Santos Laguna 4 0 3 1 6 7 -4 3 14 Morelia 4 0 3 1 3 4 -1 3 15 Guadalajara 4 0 3 1 4 7 -3 3 16 Pachuca 4 1 0 3 4 7 -3 3 17 Puebla 4 0 2 2 2 9 -7 2 18 Tijuana 4 0 1 3 1 7 -6 1

GLOSARIO

PJ: Partidos Jugados

Partidos Jugados G: Partidos Ganados

Partidos Ganados E: Empatados

Empatados P: Perdidos

Perdidos GF: Goles a favor

Goles a favor GC: Goles en contra

Goles en contra DIF: Diferencia de goles

Diferencia de goles PTS: Puntos

