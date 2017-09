El defensa mexicano del Atlas de Guadalajara en la Liga MX, Rafael Márquez, recibió una gran noticia al saber que Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México suspendió provisionalmente el aseguramiento de tres cuentas bancarias de empresas del futbolista en los bancos Banorte y Banco del Bajío.

Si bien legalmente Rafa no está impedido de jugar, pues hasta ahora sólo está siendo investigado y no ha sido acusado, y el Atlas no tenía forma de depositarle salarios; el propio futbolista no quería involucrar a su club en las indagaciones. Con esto queda en la decisión del jugador el volver a la actividad oficial después de que hace unos días regresara a entrenar con el primero equipo para no perder ritmo futbolístico.

De acuerdo a expertos, lo único que lo aleja de regresar es un permiso de trabajo sin remuneración que está en trámite.

Rafael Márquez Álvarez fue acusado de prestarse a una red de lavado de dinero que favorece al narcotráfico por el Departamento del Tesoro. No juega desde el 6 de agosto en la Jornada 3 del Apertura 2017 de la Liga MX cuando Atlas cayó 3-2 ante Toluca. El cuadro tapatío no volvió a ganar hasta la fecha 11, ya con Márquez reintegrado a los entrenamientos

Afición de Pumas canta reclamos a jugadores

La derrota número 7 de Pumas en el Torneo caló hondo en sus aficionados más fieles. Un vídeo muestra como “La Rebel” su grupo de animación más numeroso, les cantó al término del partido en el que cayeron 2-1 ante Toluca a manera de reclamo.

“Jugadores, jugadores, si ya no quieren jugar, quítense la camiseta, vayanse con los demás”, entonaban con total decepción. Este torneo ya fue despedido el entrenador Juan Francisco Palencia quien, curiosamente, dirigió las únicas dos victorias que llevan los felinos.

Jornada 12 – Apertura

Viernes 29 de septiembre

Morelia vs. Tijuana | 8pm ET

Atlas vs. Veracruz | 10pm ET

Sábado 30 de septiembre

Lobos BUAP vs. León | 6pm ET

Querétaro vs. Monterrey | 6pm ET

UANL vs. Guadalajara | 8pm ET

Pachuca vs. Necaxa | 8:06pm ET

Toluca vs. América |10pm ET

Domingo 1 de octubre

Pumas UNAM vs. Cruz Azul |5:05pm ET

Santos Laguna vs. Puebla | 7:30pm ET

Jornada 10 – Apertura (Reprogramada)

Martes 17 y Miércoles 18 de octubre



Puebla vs. Monterrey | Por confirmar

Atlas vs. Morelia | Por confirmar

Querétaro vs. Cruz Azul | Por confirmar

Lobos BUAP vs. Tijuana | Por confirmar

UANL vs. Veracruz | Por confirmar

Pachuca vs. Toluca | Por confirmar

América vs. Guadalajara | Por confirmar

Pumas UNAM vs. León | Por confirmar

Santos Laguna vs. Necaxa | Por confirmar

Liga MX 2017: Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS 1 Monterrey 9 7 2 0 18 5 13 23 2 Toluca 10 5 2 3 14 11 3 19 3 América 10 5 2 3 14 11 3 17 4 UANL 9 4 4 1 19 11 8 16 5 León 10 5 1 4 16 15 1 16 6 Necaxa 10 4 4 2 10 9 1 16 7 Cruz Azul 10 3 6 1 11 11 0 15 8 Lobos BUAP 10 4 2 4 18 17 1 14 9 Tijuana 10 4 2 4 11 11 0 14 10 Morelia 10 3 4 3 15 13 2 13 11 Veracruz 10 4 1 5 10 14 -4 13 12 Pachuca 10 4 0 6 17 17 0 12 13 Atlas 9 3 1 5 13 13 0 10 14 Guadalajara 10 1 6 3 10 13 -3 9 15 Querétaro 10 2 3 5 9 16 -7 9 16 Santos Laguna 9 1 5 3 10 13 -3 8 17 Pumas UNAM 10 2 1 7 8 14 -6 7 18 Puebla 10 1 4 5 6 15 -9 7

GLOSARIO

PJ: Partidos Jugados

Partidos Jugados G: Partidos Ganados

Partidos Ganados E: Empatados

Empatados P: Perdidos

Perdidos GF: Goles a favor

Goles a favor GC: Goles en contra

Goles en contra DIF: Diferencia de goles

Diferencia de goles PTS: Puntos

