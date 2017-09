Cómo un anunció sorpresivo llegó la noticia de que las inversiones del empresario Carlos Slim Helú, a menudo en los primeros lugares entre los principales millonarios del mundo, en el futbol mexicano, en concreto en el Grupo Pachuca, habían llegado a su fin tras cuatro años de varios éxitos deportivos para las franquicias de León y Pachuca de la Liga MX.

Grupo Pachuca es propiedad ahora en su totalidad de Jesús Martínez Patiño y su familia, quienes tenían el control antes de asociarse con Slim, quien adquirió a través de la empresa América Móvil, el 30% de las acciones que incluían participaciones en los equipos Pachuca y León de la Liga MX, Zacatecas y Tlaxcala del Ascenso MX, así como Talleres de Córdoba en Argentina y de la Universidad del Futbol, ubicada en la capital de Hidalgo.

Llama la atención que en el comunicado conjunto entre América Móvil y Grupo Pachuca sólo se habla del León y el Pachuca y se recuerdan los ascensos de Tlaxcala (ahora en pausa por no tener un estadio adecuado) y de Talleres de Córdoba de Argentina, pero no se mencionan a los Mineros de Zacatecas del Ascenso MX ni al Everton de Viña del Mar en Chile, también propiedad del grupo, estos últimos no tienen ningún anuncio en sus redes sociales.

Lo que sí se aclaró es que que continuará el acuerdo entre los equipos del grupo y los canales de transmisión de América Móvil, en concreto en la plataforma de Claro Sports, con alcance mundial a través de internet.

Presenta Atlas a inglés de mala fama



El Atlas de Guadalajara, que no ha vuelto a ganar en Liga MX desde que Rafael Márquez dejó al club tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un posible lavado de dinero, presentó a su nuevo refuerzo, el jugador inglés Ravel Robinson, formado en las filas del Manchester United, pero con graves antecedentes de disciplina y abuso de alcohol.

Liga MX 2017: Horario de juegos

Resultados del partido 7 aquí

Jornada 7 – Apertura

Viernes 8 de septiembre



Puebla vs. Cruz Azul | 8pm ET

Atlas vs. UANL | 10pm ET

Sábado 9 de septiembre



Lobos BUAP vs. Morelia | 6pm ET

Querétaro vs. León | 6pm ET

Monterrey vs. Necaxa | 8pm ET

Pachuca vs. Guadalajara | 8:06pm ET

América vs. Veracruz| 10pm ET

Domingo 10 de septiembre

Pumas UNAM vs. Tijuana | 1pm ET

Santos Laguna vs. Toluca | 7:30pm ET

Liga MX 2017: Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS 1 Monterrey 7 5 2 0 15 4 11 17 2 América 7 4 1 2 10 8 4 13 3 UANL 7 3 3 1 15 8 7 12 4 Toluca 7 3 3 1 9 8 1 12 5 Necaxa 7 3 3 1 8 7 1 12 6 Cruz Azul 7 2 5 0 9 6 3 11 7 Tijuana 7 3 1 3 8 9 -1 10 8 Veracruz 7 3 1 3 8 10 -2 10 9 Morelia 7 2 3 2 8 7 1 9 10 Pachuca 7 3 0 4 11 11 0 9 11 Querétaro 7 2 3 2 6 10 -4 9 12 Lobos BUAP 7 2 2 3 14 13 1 8 13 Atlas 7 2 1 4 10 10 0 7 14 Santos Laguna 7 1 4 2 9 11 -2 7 15 León 7 2 1 4 9 12 -3 7 16 Pumas UNAM 7 2 0 5 6 9 -3 6 17 Guadalajara 7 0 5 2 5 9 -4 5 18 Puebla 7 1 2 4 4 12 -8 5

GLOSARIO

PJ: Partidos Jugados

Partidos Jugados G: Partidos Ganados

Partidos Ganados E: Empatados

Empatados P: Perdidos

Perdidos GF: Goles a favor

Goles a favor GC: Goles en contra

Goles en contra DIF: Diferencia de goles

Diferencia de goles PTS: Puntos

