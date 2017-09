Liga MX 2017: Por respeto y luto se suspende Copa MX tras sismo

El sismo que azotó la Ciudad de México así como los estados de Puebla y Morelos, este martes 19 de septiembre al mediodía, tuvo también eco en el futbol mexicano sin importar que haya equipos cuyos estadios e instalaciones estuvieron ajenas al movimiento telúrico. La Liga MX anunció casi de inmediato que se suspendían los ocho encuentros de los Octavos de Final de la Copa MX hasta nuevo aviso.

Entre estos partidos destacaban el América vs. Cruz Azul en el Estadio Azteca y el Guadalajara vs Atlas en el Estadio Chivas, ambos partidos de alto riesgo y Clásicos locales. En el caso del partido en la Ciudad de México suelen necesitarse cientos de efectivos policiacos que en esta ocasión tienen como prioridad el rescate de víctimas por el sismo.

Por su parte el Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, anunció que ningún recinto deportivo en la Capital Mexicana había sufrido daños mayores y que varios de ellos funcionarán como albergues.

Algunos equipos abrieron centros de acopio para enviar ayuda a CDMX:



Solidaridad en el mundo

Las muestras de apoyo a México desde instituciones deportivas o figuras en el extranjero ha sido abundante e incluye viejos rivales en la cancha o en la competencia del deporte nacional.

Praying for my friends and all the people in Mexico City🙏🏻🇲🇽@wbcmoro

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 19 de septiembre de 2017