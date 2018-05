Liga MLS: ¿Cómo ver gratis y en vivo los partidos de la Liga?

Este viernes 25 de mayo se jugarán dos partidos de la Liga MLS, la transmisión en vivo del partido será a partir de las 8:55 pm, hora del Este.

El primer partido de la Liga MLS sera entre el Houston Dynamo vs New York City, la transmisión en vivo del partido será a las 8:55 p.m. hora del este, desde el estadio BBVA Compass en Houston, Texas.

Al terminar la transmisión de ese partido se enfrentaran los LA Galaxy vs SJ Earthquakes, con una transmisión en vivo y en español que comenzará a las 11 p.m. hora del este. En esta ocasión ambos equipos jugaran en el estadio Stubhub Center en Carson, California.

All the soccer info you could ever want for the first of two #CaliClasico matches of 2018: https://t.co/inv0VIMjqj #BeatLA pic.twitter.com/rApHIbVVsk

A continuación te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido Houston Dynamo vs New York City y LA Galaxy vs SJ Earthquakes se transmitirán en vivo y en español a través de los canales Univision Deporte USA y UniMás, si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verificar los canales.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver ambos partidos de la Liga MLS con la aplicación de Univision Deportes y Univision Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

The Dynamo, @HoustonDash and @dynamocharities have set up a special auction to benefit the Santa Fe Strong Memorial Fund.

Items are available to bid on here: https://t.co/h31SeASMYt 💚 pic.twitter.com/ERhnqaq8AW

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) May 23, 2018