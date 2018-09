Lewis Hamilton se queda con el Gran Premio de Rusia en la Fórmula 1, que se corrió en Sochi, después de que su compañero de equipo, Valtteri Bottas se detuviera para dejarlo pasar.

Valtteri Bottas había ganado la pole position el sábado comenzando así la carrera en la primera posición, pero el equipo es lo que importa y al parecer el título de Lewis Hamilton fue prioridad para la escudería Mercedes.

Con este nuevo triunfo del Gran Premio de Rusia, Hamilton lidera por 50 puntos y se ubica por encima de Sebastian Vettel de Ferrari, en la clasificación con cinco carreras por jugar, ya que ambos persiguen su quinto título, informa AP.

There have been five races in Sochi, @LewisHamilton has now won three of them 💪 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qlwVcGq1Zb

Al comienzo de la carrera, Hamilton pudo mantener a distancia a Vettel, incluso estuvo por detrás del piloto de Ferrari mientas iba a boxes, antes de tomar nuevamente la delantera.

Sin embargo, en la vuelta 25, cuando Vettel volvió a poner a Hamilton bajo presión, Bottas recibió una llamada para dejar pasar a su compañero de equipo, y el finlandés, también piloto de Mercedes, lo hizo.

Después de que Bottas renunciara a su oportunidad de obtener su primera victoria esta temporada, Hamilton logró su octava victoria y la quinta en las últimas seis carreras. Fue el tercer final uno-dos de Mercedes este año.

Toto: "It’s deflating for a driver and for a team. But there is a harsh reality that you can extend the lead by several points in a Championship that has been very tough and very difficult at times. Sometimes you have to take it and this is what we did today." 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/jQVe970wVn

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 30, 2018