Lewis Hamilton es el ganador del Gran Premio de Italia Fórmula 1

En el Gran Premio de Italia, el podio fue para Lewis Hamilton con la escudería Mercedes. Ferrari era el gran favorito y quiso ponerle fin a ocho años de espera por un título en el circuito de Monza, en su casa. Pero no pudo ser.

Ferrari se aseguró las dos primeras posiciones de la largada con Kimi Raikkonen en la pole position y Sebastian Vettel segundo, mientras que Hamilton largó en 3er lugar, perdiéndose la pole en Monza por primera vez en cinco años, según la agencia AP.

A fifth win for @LewisHamilton at Monza, and his sixth of 2018 👏#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Xbfq5dDnoH

— Formula 1 (@F1) September 2, 2018