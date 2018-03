Las Grandes Ligas: Lo que se espera para la inauguración de hoy

Hoy comienza la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) 2018, 28 equipos se disputaran en 14 juegos en diferentes estados para la gran inauguración de esta temporada.

El primer partido para esta temporada será el de los Miami Marlins vs Chicaco Cubs a las 12:30 p.m. hora del este, y se transmitirá por ESPN.

El juego estelar, en la inauguración de las Grandes ligas, será el de los actuales campeones, Astros de Houston, ante Rangers de Texas en Arlington, y se transmitirá a través de ESPN, reportó la MLB.

One last time before Opening Day… the moment @Astros' fans will never forget, World Series Champs.https://t.co/akq0pJDzGt

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 29, 2018