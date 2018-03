Regresa la nueva temporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y es la apertura más temprana en la historia de la liga.

Según USA Today, el inicio temprano se debe al Acuerdo de Negociación Colectiva más reciente, que creará de tres a cuatro días libres adicionales para los equipos durante toda la temporada.

Todos los equipos jugarán en la jornada inaugural por primera vez desde 1968, el año antes de la creación de las divisiones en las ligas Nacional y Americana, reportó The Associated Press.

A continuación te presentamos cinco datos importantes que tienes que saber de las Grandes Ligas del Béisbol.

Las Grandes Ligas del Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), conocidas tambien por Las Mayores, son las ligas profesionales de béisbol en Estados Unidos. Que cuenta con 30 equipos en la Liga Nacional y la Liga Americana, fundadas en 1876 y 1901, reportó el periódico español AS.

In: Brinson, Kingery, Sisco, Munoz, Caratini

Out: Acuna, Torres, Robles, Senzel, Tucker

Updated breakdown of all of @MLB's top prospects who are vying for #OpeningDay roster spots: https://t.co/Px6Avt9aGw pic.twitter.com/pZNYxdeq9j

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) March 26, 2018