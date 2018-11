A cinco días de caer el telón de la edición 58 de la Copa Libertadores reseñamos a continuación otras doce imperdibles historias del torneo que comenzó a disputarse en 1960.

13. UN DELEITE Y UN PROBLEMA LLAMADO PELÉ

La Libertadores brilló como nunca con un brasileño que tenía una magia que hizo que mucha gente a la que no le gustaba el fútbol lo siguiera por él. ‘O Rei’ Pelé fue campeón en 1962 y 1963 y jugó también en 1965. Marcó 17 dianas en 15 partidos. Siempre con el Santos. Y aunque era admirado, también era muy temido. Sus rivales decían que lo mejor era no tocarlo porque “era bravísimo”, como lo afirmó el delantero del Peñarol José ‘Pepe’ Sasía. “Era el mejor. Pero si reaccionaba era capaz de romperte una pierna. Maradona no fue tan guapo como Pelé. Con Pelé sí había problemas”.

14. DOS AÑOS SIN COLOMBIANOS

Ni Millonarios, campeón en 1964, ni el Deportivo Cali, titular de 1965, pudieron jugar las Libertadores de 1965 y 1966 porque la Dimayor, rector del fútbol profesional colombiano, mantenía diferencias con la Adefútbol, que tenía la afiliación a la FIFA y a la Conmebol. Por ello, la Dimayor propició la creación de la Fedefútbol en Cúcuta en 1964. Esto profundizó el conflicto con la Adefútbol, cuya sede estaba en Barranquilla. Por lo que la FIFA suspendió al fútbol colombiano de los torneos internacionales.

15. ¡ESTUDIANTES DE AMÉRICA!

Estudiantes de La Plata, que no estaba entre los grandes de Argentina, llegó a la Libertadores en 1968 y subió a la cima de América y del mundo. Los Pincharratas dejaron en el camino al Racing, último campeón; al bicampeón Independiente y a Palmeiras en tres finales para ganar el trofeo en el estadio Centenario de Montevideo que albergó su primera final del torneo.

