Norteamérica albergará el Mundial de Futbol de 2026, luego que los miembros de la FIFA se inclinaron por la seguridad financiera y el aparato organizativo de la candidatura de Estados Unidos, México y Canadá sobre las arriesgadas propuestas de Marruecos para el primer torneo que disputarán 48 selecciones.

La máxima cita del futbol se escenificará en tres países distintos del hemisferio norte tras obtener 134 votos sobre los 65 de Marruecos en el Congreso de la FIFA en Moscú el miércoles.

CONFIRMED

134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’

2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 🏆⚽️ pic.twitter.com/FB2mkmcj29

