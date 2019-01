La presencia de Méndez le hará bien a Orlando City

Curiosamente, como si el futuro le hubiera tenido preparado algo, Jhegson Méndez ya tenía metido en su cabeza el nombre de Norte América. Y no precisamente porque a los 21 años iba a llegar a jugar al fútbol norteamericano.

No, nada de eso. Si no que, él se inició en la sub 14 del Centro Social Norte América de su querida ciudad de Mira, Ecuador.

Pasan los años y Norte América le suena más familiar que nunca. El mediocampista, ya con el contrato firmado defenderá la camiseta ‘Violeta’ de Orlando City Fútbol Club.

El mismo equipo que este 2019 intentará revertir todo lo malo que dejó el año pasado, tras una desastrosa campaña en la que quedó en la última posición de la Conferencia Este.

Y para evitar malos momentos, los dirigentes hacen denodados esfuerzos para llegar bien al inicio del campeonato. Se fue el peruano Yotún. Pero llega otro ‘tigre’ a Orlando. Alguien que a sus cortos 21 añitos es capaz de ‘comerse’ toda la cancha.

El ecuatoriano Méndez es poseedor de una importante fortaleza física lo que le ayudará a enfrentar al rival más ‘pintadito’ de la liga.

Méndez, el año 2011, fue contratado por Independiente Del Valle, donde ha estado en todas sus categorías inferiores. Debutó el 2015 en partido válido por la sexta fecha contra la Liga de Loja.

Curiosamente, ese mismo año tuvo un pequeño paso por un club español CyD Leonesa, donde sólo puedo jugar un partido.

En 2017 con las bajas de algunos jugadores se gana un puesto en el equipo de mayores, siendo de mucha confianza en el medio campo del equipo dirigido, en ese entonces, por el DT Alexis Mendoza y además por sus buenas actuaciones fue convocado a la selección de Ecuador por Jorge Célico.

Y, justamente, el 28 de diciembre, del año pasado, Día de los Inocentes, lo que sonaba a broma se hace realidad. Da el gran salto a la liga de la MLS. Se pondrá la ‘Violeta de Orlando City. El equipo ‘Leonero’ le abre los brazos a alguien que es candidato a ser hombre importante en la media cancha.

Méndez ya pasó por varias categorías del tricolor ecuatoriano. Con esa experiencia, ahora llega a una liga totalmente diferente. La vida pasa para el jugador. Y es el momento para ponerse la piel de Orlando y seguir demostrando los buenos argumentos futbolísticos que posse.

Después de la MLS, hay otra idea de Méndez: pasar a Europa. Condiciones tiene para seguir pasando a mejores ligas. Solo se tiene que dedicar a jugar como lo hizo en Independiente del Valle. Será uno de los jugadores a seguir desde marzo próximo.