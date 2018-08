La NBA hace oficial su regreso a México en diciembre

La NBA anunció su regreso a México por vigésimo sexto año, con la celebración de dos partidos oficiales en 2018.

La liga informó que Orlando Magic será local el 13 y 15 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

El quinteto de Orlando enfrentará el jueves 13 a los Bulls de Chicago, mientras que el 15 se medirá al Jazz de Utah, equipo que disputará su primer partido oficial fuera de territorio estadounidense.

En los próximos días se informará sobre la venta de boletos, que tiene previsto comenzar la primera semana de septiembre.

El comisionado de la Liga, Adam Silver, señaló que el regreso a México de dos partidos de temporada regular ratifica el compromiso por el desarrollo del baloncesto en América Latina.

“Equipos de la NBA han jugado en México por más de 25 años. Los Bulls, Jazz y Magic están muy emocionados por continuar la tradición de llevar los juegos en vivo a los apasionados fanáticos mexicanos”, señaló Silver.

En el anunció participó el directivo del Orlando Magic, Alex Martins, quien expresó su satisfacción.

“De nuestra experiencia anterior de jugar en la Ciudad de México, conocemos la pasión de los fans”, agregó.

El primer partido de la NBA en México se disputó en 1992.

OFFICIAL: The Bulls will play the @OrlandoMagic at the Arena Ciudad de Mexico in Mexico City this season! 🇲🇽 💯

Read: https://t.co/FJdwV41Idq pic.twitter.com/ZCvN5SxpfS

— Chicago Bulls (@chicagobulls) August 7, 2018