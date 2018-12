La final de la Libertadores en Madrid es “irreversible”, asegura Domínguez

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo este sábado que la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors en Madrid, el domingo 9 de diciembre, es “irreversible”, y destacó que España es el país donde hay más argentinos viviendo fuera de su territorio.

Durante una rueda de prensa previa a la final del Mundial Femenino Sub’17 que se disputa en Uruguay, Domínguez aseguró que cuando planteó la idea al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le dijo que necesitaba “la respuesta de un amigo”, a lo que el titular del conjunto merengue le pidió que le permitiera pensarlo y que le devolvía la llamada “en dos minutos”.

“A los dos minutos me retornó la llamada y me dijo: no solamente es buena, sino que el (Santiago) Bernabéu esta a disposición sin costo para este juego”, agregó Domínguez.

Respecto de los hechos ocurridos, Domínguez explicó que no sabe en qué momento “se confundió la pasión con violencia” y desde cuando el fútbol “es matar o morir”.

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se celebrará en Madrid (España) el domingo 9 de diciembre a las 20.30 hora local (19.30 GMT), en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro, que había sido programado para el sábado 24 de noviembre, se pospuso porque hinchas del equipo local lanzaron piedras y botellas al autobús que transportaba a los jugadores de Boca al estadio Monumental e hirieron a algunos de ellos.

La Conmebol decidió entonces que la final se disputara “fuera de territorio argentino” al no cumplirse las condiciones de seguridad para jugarse en el país. EFE

scr/car