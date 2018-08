La chilena de Cristiano es el mejor gol del año de la UEFA (VIDEO)

La UEFA anunció hoy el ganador del mejor gol del año en competiciones europeas, reconocimiento que recayó en la chilena de Cristiano contra la Juventus, reportó Marca.

La acrobática y espectacular jugada del portugués contra su actual equipo ocurrió en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League, cuando defendía la camiseta del Real Madrid.

La distinción fue otorgada por los internautas que votaron a través del sitio web de la UEFA para elegir su gol favorito.

La chilena de Cristiano alcanzó 197,496 votos para alzarse con el premio al mejor gol de la temporada 2017-2018.

El diario español agregó que en segundo lugar, con 35,558 votos, quedó el tanto del francés Dimitri Payet contra el Leipzig en los cuartos de la Europa League.

Entre tanto, un gol de la española Eva Navarro a la selección alemana durante la Eurocopa Sub 17 quedó en tercer puesto, con 23,315 votos.

La acrobacia del ariete portugués fue calificada por los Observadores Técnicos de la UEFA como “una extraordinaria exhibición de técnica y potencia física”.

Cristiano reaccionó a través de su cuenta en Twitter, agradeciendo la distinción y destacando que nunca olvidará la reacción del público asistente al Juventus Stadium, su nueva casa tras su fichaje con la Vecchia Signora.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 28, 2018