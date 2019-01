¿Keylor Navas llegaría a la MLS?

TODO TIENE UN COMIENZO Y UN FIN

Hasta el mismo, publicó una historia en los medios sociales que alimenta el rumor de su salida. Muchos creen que se quedara en Europa, pero varios de sus compañeros de selección que juegan en la MLS, lo están convenciendo.

El Real Madrid viene muy mal, el último mercado de pases fue controversial. El presidente Florentino Pérez salió como siempre, con la chequera en mano a buscar jugadores. Jugadores que le saquen el equipo adelante, que le generen ventas de camisetas y que sigan con una tradición Galáctica, pero no es fácil.

Y si bien fue generoso en los gastos, no cubrió todas las áreas que debería haber reforzado. Por ejemplo, algo muy importante en un equipo es la portería, y sabiendo que no lo quiere mucho a Navas, no busco reemplazante todavía.

Y tampoco alguien para reemplazar a Cristiano Ronaldo, claro no es nada fácil reemplazar a este Galáctico. Además, no solo por su figura de estrella mundial, y las camisetas que vendía, sino los goles que producía más de 50 goles por temporada que creaba el Luso.

¿Pero Florentino compro arquero?, ustedes hablaran de Courtois, pero no todos en el club merengue están admirados por sus cualidades como portero. Keylor Navas da esa seguridad y ha cumplido uno y otra vez con sus responsabilidades, pero igual el presi estaría decidido a vender al costarricense.

LO MAS IMPORTANTE EN UN EQUIPO ES EL PORTERO

Pero todos tenemos un momento de decisión y ha llegado el momento de Keylor, cumplió y muy bien con su cometido. El mejor arquero que el Madrid haya tenido desde que se fue Casillas. Nunca protesto por el mal trato recibido. Se ha ganado a los fanáticos del club, algo nada fácil. ¿Ahora que mas le toca hacer?

Para algunos de sus compañeros de la selección costarricense ha llegado la hora para que Keylor Navas asuma el liderazgo en la MLS.

Y estaría considerando llegar para asumir el roll del mejor arquero de la Liga MLS. Algunos estiman que el club que estaría hablando para continuar su carrera es el Miami Inter, (Miami Club Internacional de Futbol)

Si, se uniría a las filas del Club de Beckham y nada mas ni nada menos que con varios de sus excompañeros, entre ellos se habla de Cristiano.

A medio año de la llegada de Courtois, estaba todo mas clarito que el agua que el preferido no iba a ser el arquero costarricense. De inmediato paso de titular a suplente y cada vez juega menos, pese haberle dado al equipo seguridad y mucho sacrificio, pero no sirvió de nada.

BUENA SUERTE KEYLOR NAVAS

Claro esta, no todos son Florentino, y hay muchos clubs que si valoran al Tico. No solo como arquero sino como líder, es un hombre luchador, de un comportamiento ejemplar y muy humilde.

Estos son los equipos que luchan por el en Europa, la famosa Juventus, el Arsenal de la Premier y la Roma, todos estarían dispuesto a pagar bien por la experiencia del arquero Tico.

La prensa de España señala que es el club inglés que ya llego con una oferta de 16.000.000 de euros por su pase, y estarían dispuestos a firmar un contrato de tres años.

Sabiendo que los días están contados Keylor subió una historia a su cuenta oficial de Instagram donde se despide de los hinchas del Real Madrid. “Gracias por todo”, escribió Keylor.

Pero no todo esta dicho, el llegar a la MLS es algo que le gusta mucho a Keylor y a su familia, el estar cerca de su país, en un clima nuevo, con latinos como fanáticos, pero en un ambiente saludable. Y sobre todo en una liga donde su nivel ha crecido y su futuro es brillante.

