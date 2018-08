Kepa Arrizabalaga: 5 datos sobre el portero más caro del mundo

El Chelsea quiere a Kepa Arrizabalaga y eso tiene un precio. Así es que el joven arquero deja el Athletic Club de Bilbao, previo pago de 80 millones de euros de su cláusula de rescición.

Esto, según informa Antena 3, lo convierte en el portero más caro de la historia, superando los 72 millones de euros que pagó el Liverpool al Roma por el brasileño Alisson Becker.

Parece ser que el fútbol mira con atención a los porteros, que están siendo muy valorados.

Pero ¿quién es Kepa Arrizabalaga y cuál es su trayectoria?

El jugador, más conocido simplemente como Kepa, tiene de 23 años y cumplirá 24 el 3 de octubre. Nació en Ondárroa, en el País Vasco, España.

Alli ingresó en el 2004 en la categoría Alevín B., Kepa Arrizabalaga se desempeñó en el mismo club, ascendiendo de categorías hasta la temporada 2011/12, según informa la página web oficial del Athletic Club de Bilbao.

Debutó en la primera división del fútbol profesional español en la temporada 2016/17 con el Athletic Club de Bilbao, su club desde los comienzos, según reportes del mismo.

Además Kepa formó parte de la selección española de fútbol para el Mundial de Moscú 2018 como el tercer portero del equipo, aunque no llegó a jugar ningún partido.

Kepa se ha convertido en el arquero más caro de la historia con los 80 millones de euros. Según reporta Ovación, le siguen Alisson con 72 millones de euros de la Roma al Liverpool y Buffon, con 52 millones de euros del Parma a la Juventus de Turín.

Chelsea head coach Maurizio Sarri on Kepa Arrizabalaga: "I saw him one year ago for Naples and my first impression that he was a very good goalkeeper, very young but very good." pic.twitter.com/rsd6mfBIUs

— Guardian sport (@guardian_sport) August 8, 2018