Para los amantes de las carreras de caballos, estamos a solo unos días que se lleve a cabo la competencia anual número 144 del Kentucky Derby 2018.

Esta competencia ha sido durante mucho tiempo la mayor exhibición de carreras de caballos en Estados Unidos. Es la primera etapa de los eventos de la Triple Corona de pura sangre, y se ha forjado una reputación de “los dos minutos más emocionantes en los deportes”, reportó CBS Deportes.

A continuación te presentamos cinco datos importantes que tienes que saber si quieres disfrutar del Kentucky Derby 2018, con información de CBS Deportes.

1. ¿Cuándo es el Kentucky Derby?

Cada año, la “carrera de caballos” se lleva a cabo el primer sábado de mayo, por lo que este año será el sábado 5 de mayo. El viernes se lleva a cabo la carrera anual de Kentucky Oaks, que es una carrera para potrillos de 3 años.

Watch as Mendelssohn hits the Churchill Downs track for the first time. https://t.co/O4ZtEJdzrY — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 3, 2018

2. ¿Cuál es el premio mayor?

Durante la carrera de Kentucky Derby 2018, habrá 20 caballos compitiendo, de los cuales solo uno será el ganador que se lleve el premio mayor de 2 millones de dólares.

This guy is making the rounds on the backside this morning. Getting to know .@ChurchillDowns! #KyDerby144 pic.twitter.com/ty03oOF8k4 — KY Derby Museum (@derbymuseum) May 3, 2018

3. ¿A qué hora comienza la carrera?

La transmisión en vivo de la carrera este año está programada para las 6:34 p.m. hora del este. Sin embargo, la carrera está programada para comenzar 12 minutos más tarde a las 6:46 p.m. Por lo que, es mejor sintonizar desde temprano, ya que la carrera solo dura dos minutos y no querrás perdértelo.

Sentient Jet is excited to announce the support of @HomesForOurTrps, a nonprofit organization that provides custom homes for Veterans, through the sponsorship of @KentuckyDerby contender, Combatant. https://t.co/7MLJg5rhHv pic.twitter.com/IOAzjgpiIo — Sentient Jet (@sentientjet) May 2, 2018

4. ¿Cómo ver la transmisión de la carrera en vivo?

La transmisión comenzará desde muy temprano el sábado 5 de mayo a las 11:30 a.m. hora del este por el canal de televisión NBC, si tienes suscripción a cable, visita tu guía local para el número del canal. Si no tiene suscripción de cable puedes verlo a través de Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Counting down the minutes until Saturday! 👀Live on @NBCSports pic.twitter.com/gPCzAm2AI5 — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 3, 2018

5. ¿Cómo deberías apostar?

Según CBS, Jody Demling, de SportsLine, tuvo el ganador del Kentucky Derby 2017, Always Dreaming, a principios del año pasado, y ha logrado nueve dobles de Derby-Oaks consecutivos.