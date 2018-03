Juegos Paralímpicos 2018: Google celebra con ‘doodles’ arranque del evento deportivo

Los Juegos Paralímpicos 2018, celebrados en Pyeongchang, Corea del Sur, tuvieron su fecha de apertura el 9 de marzo y el motor de búsqueda en internet Google festeja el evento con un ‘doodle’ que destaca a deportistas con capacidades diferentes, informó El Universal.

El jueves el ‘doodle’ celebraba la apertura del anticipado evento mientras que la insignia del viernes representaba a varios atletas de alto nivel y destrezas.

With athletes representing each of the sports in competition, today’s #GoogleDoodle marks the start of the #Paralympics. Let the games begin! → https://t.co/huVEVueC9J pic.twitter.com/7W41z7FPLN

— Google (@Google) March 9, 2018