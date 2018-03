Juegos Paralímpicos 2018: ¿Cuándo son las competencias en Pyeongchang?

Los Juegos Paralímpicos 2018 tuvieron su fecha de apertura el 9 de marzo en Pyeongchang, Corea del Sur, donde participarán 670 deportistas de 46 países; el evento concluirá el día 18 del mes, informa el diario La Vanguardia.

Los contrincantes pondrán a prueba sus destrezas físicas en seis disciplinas cerca de las montañas Taebaek, a 180 kilómetros al sureste de Seúl, la capital. Las instalaciones paralímpicas están distribuidas en dos zonas: la de costa y la de montaña, con cerca de 40 kilómetros de por medio.

Esquí Alpino:

7:30 – 7:45 pm (Mujeres)

7:47 – 8:15 pm (Mujeres)

8:17 – 8:45 pm (Muejres)

8:47 – 9:05 pm (Hombres)

9:07 – 9:50 pm (Hombres)

9:57 – 10:30 pm (Hombres)

Biatón

8:00 – 8:40 pm (Mujeres)

8:25 – 9:01 pm (Hombres)

9:45 – 10:13 pm (Mujeres)

10:05 – 10:36 pm (Hombres)

11:00 pm – 12:03 am (Hombres)

11:15 – 11:47 pm (Mujeres)

Hockey sobre hielo

10:00 pm – 12:00 am (Mujeres y Hombres)

—

Currling en silla de ruedas

12:35 – 3:00 am (Mujeres y Hombres)

5:35 – 8:00 am (Mujeres y Hombres)

7:35 – 10:00 pm (Mujeres y Hombres)

Hocky sobre hielo

1:30 – 3:30 am (Mujeres y Hombres)

5:00 – 7:00 am (Mujeres y Hombres)

10:00 pm – 12:00 am (Mujeres y Hombres)

Esquí Alpino

7:30 – 7:50 pm (Hombres)

7:52 – 8:30 pm (Hombres)

8:32 – 9:00 pm (Hombres)

9:02 – 9:30 pm (Mujeres)

9:32 – 10:00 pm (Mujeres)

10:12 – 10:30 pm (Mujeres)

Esquí Cross-Country

8:00 – 9:00 pm (Hombres)

9:15 – 10:15 pm (Mujeres)

—

Curling en silla de ruedas

12:35 am – 4:00 am (Mujeres y Hombres)

6:35 – 9:00 am (Mujeres y Hombres)

8:35 – 11:00 pm (Mujeres y Hombres)

Hockey sobre hielo

1:30 am – 4:30 am (Mujeres y Hombres)

6:00 – 8:00 am (Mujeres y Hombres)

11:00 pm – 1:00 am (Mujeres y Hombres)

Esquí Cross-Country

9:00 – 10:00 pm (Hombres)

9:25 – 10:55 pm (Hombres)

11:00 pm – 12:30 am (Mujeres)

11:15 pm – 12:45 am (Mujeres)

Snowboarding

9:30 pm – 3:11 am (Mujeres)

9:52 pm – 3:14 am (Mujeres)

10:12 pm – 3:17 am (Hombres)

10:42 pm – 3:21 am (Hombres)

—

Curling en silla de ruedas

1:35 am – 4:00 am (Mujeres y Hombres)

6:35 am – 9:00 am (Mujeres y Hombres)

8:35 pm – 11:00 pm (Mujeres y Hombres)

Hockey sobre hielo

2:30 am – 4:30 am (Mujeres y Hombres)

6:00 am – 8:00 am (Mujeres y Hombres)

11:00 pm – 1:00 am (Mujeres y Hombres)

Esquí Alpino

8:30 pm – 2:20 am (Mujeres)

9:05 pm – 2:40 am (Mujeres)

9:40 pm – 3:00 am (Mujeres)

10:15 pm – 3:20 am (Hombres)

10:50 pm – 3:40 am (Hombres)

11:25 pm – 4:00 am (Hombres)

Biatón

9:00 pm – 9:52 pm (Mujeres)

9:55 pm – 10:43 pm (Hombres)

11:30 pm – 12:11 am (Mujeres)

11:50 pm – 12:37 am (Hombres)

