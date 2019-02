Josef Martinez nombrado Atleta Hispano del Año

Josef Martínez agregó otro premio a su trofeo el miércoles por la noche, siendo honrado como Atleta del Año en un evento de premios que destaca a los latinos en los deportes.

Josef Martínez, el Jugador Más Valioso de la Liga Mayor de Fútbol jugando para el Atlanta United, fue honrado junto con la ex estrella de los Atlanta Falcons Tony Gonzalez y ahora el ex compañero del Atlanta United Miguel Almirón, quien fue reconocido por su servicio comunitario. Almirón se unirá al Newcastle United de Inglaterra.

Los homenajeados también incluyen a la ejecutiva de Coca-Cola, Beatriz Pérez, cuya cartera de responsabilidades incluye marketing deportivo. Pérez es vicepresidente senior y director de comunicaciones, asuntos públicos, sustentabilidad y marketing.

Pérez recibió el premio al liderazgo hispano. Perez como Josef Martinez son dos latinos con una carrera asombrosa ambos en el deporte, Josef como Atleta y Beatriz como ejecutiva

El saludo a los hispanos en deportes y entretenimiento se llevó a cabo en World of Coca-Cola y fue patrocinado por Inca Kola, una marca peruana de refrescos afiliada a Coca-Cola. Los patrocinadores incluyeron The Coca-Cola Co. y Delta Air Lines Inc.

“Hemos elegido la semana del Super Bowl como una buena plataforma para brindar reconocimiento a los atletas hispanos que no solo están haciendo grandes cosas en el campo, sino también en sus comunidades”, dijo Randall “Randy” Berman, director de operaciones de Continental Food y Beverage Inc./Inca Kola USA.