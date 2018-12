VIVA JOSEF

Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Esta estrofa del poema compuesta por Ruben Darío le cae como anillo al dedo a Josef Martínez, ganador del Landon Donovan 2018. Hoy se ‘atragantó’ un poco cuando vio a sus abuelos en la primera fila. Normalmente no es susceptible a las lágrimas. Pero la ocasión lo ameritaba a hacerlo.

Esta vez, no pudo evitarlo. Martínez, con lágrimas en los ojos, recibió el premio de ‘Jugador Más Valioso de la Major League Soccer’, después de romper el récord de goles en una temporada y llevar a Atlanta United al juego final, que precisamente se jugará este sábado en el Mercedes-Benz Stadium.

Josep, con 25 años consigue uno de los premios más importantes de su carrera. Hay razón para levantar los brazos, correr como loco de felicidad, saltar sin control. Total, las cosas y los hechos no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Llora, goleador! Lagrimea, ‘Chamo’!

Total, la juventud ya se va para no volver. Este momento es único. Es tuyo, goleador! Ojalá 2019 se repita, pero en el fútbol nunca se sabe que va a pasar. Y cómo esta disciplina es de momentos; éste es tuyo, Josef Alexander Martínez Mencia. Gózalo!!!

HABLA JOSEF

“Este es un día especial para mí, para mi familia, para mis compañeros de equipo, para la ciudad. Quiero darles las gracias a los fanáticos por el increíble apoyo este año”.

PARA TODOS

“Me gustaría poder cortar este trofeo y darles a cada uno una parte. Todos se merecen este trofeo. Queremos ser campeones. Hemos trabajo dos temporadas para esta oportunidad. No dejaremos que se nos escape”.

MARTINO LO PRONOSTICO

“Cuando me reuní con el equipo en febrero, hubo una reunión entre Tata. Me dijo que todo lo que tengo que hacer es encontrar espacio y podría marcar 30 goles en una temporada. En ese momento, no le creí. A veces la gente dice cosas, pero no esperas que se haga realidad. Gracias a todos, pude hacerlo”.

LO MEJOR PARA EL TATA

“Sólo le deseo lo mejor donde quiera que vaya. Tal vez nos reconectemos en el futuro”.

En solo dos años, Atlanta United se ha establecido como una franquicia emblemática en MLS, estableciendo numerosos récords de asistencia y logrando un éxito inmediato en el campo con un estilo de puntaje y ataque encabezado por su delantero venezolano de 25 años.

SELECTO CLUB

Martínez se une a un club muy selecto en Atlanta. Durante la ceremonia, recibió un video de felicitaciones de los otros MVPs de la ciudad: las estrellas de béisbol retiradas Chipper Jones, Dale Murphy y Terry Pendleton de los Bravos, así como el quarterback Matt Ryan de los NFL Falcons.

MAS FINALISTAS

Los otros finalistas para el trofeo ‘Landon Donovan’ fueron Zlatan Ibrahimovic de Los Angeles Galaxy, Wayne Rooney de D.C. United y Carlos Vela de Los Angeles FC, todos los cuales se unieron a la MLS esta temporada con resúmenes brillantes.

Martínez, por otro lado, no logró hacer mucho impacto después de tener su primera gran oportunidad con el Torino en la Serie A de Italia, anotando solo siete goles en 58 partidos en la liga.

TERRIBLE DELANTERO

El 7 del equipo de Georgia ha convertido goles para todos los gustos. También ha marcado muchos goles con ambos pies, su habilidad en el aire es lo que lo hace especial. Es un punto que siempre lo mantendrá como un delantero letal.

En la premiación, Martinez lloró sin querer. Esto es como decir: cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Ante tanta gente y plena ceremonia, su corazoncito ‘le jugó mal’. Es comprensible. Será chiquitito de estatura, pero también sabe sentir. Cómo sintío el calor de los asistentes en plena premiación.

Martínez ya obtuvo la Bota de Oro por marcar 31 goles en 34 partidos esta temporada, rompiendo la marca MLS de 27 compartidos por Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips.

La habilidad aérea de Josep es increíble para un tipo tan pequeño. Con este cartel llega a la gran final del sábado. Está ansioso por agregar un trofeo más a su colección. Ya consiguió dos. La tercera podría ser la MLS Cup 2018.

Se espera otra multitud récord de más de 70,000 para la final de la Copa MLS de la noche del sábado contra los Portland Timbers.

Ah, Martínez es el primer venezolano en ser galardonado con el importante premio al Jugador Más Valioso de la MLS. También es el quinto jugador de la ciudad de Atlanta en conquistar este trofeo personal entre las principales ligas profesionales del país.

