El primer jugador de la histoia de la MLS en conseguir los honores de MVP y levantar el trofeo de la MLS Cup en un mismo año fue el gran arquero Tony Meola. Para algunos el mejor guarda meta de la historia de USA. Tony Meola fue transferido a los Kansas City Wizards en el año 1999. Una lesión lo dejaría marginado toda la temporada. Pero el siguiente año las cosas cambiarían. El arquero de la selección estadounidense en los mundiales de 1990 y 1994 tendría un año histórico. Votado arquero del año, jugador más valioso y líder de su equipo, coronándose campeones al derrotar al Chicago Fire por 1 a 0. Ese año Meola rompió el récord de vallas invictas con 17, un récord que todavía nadie ha podido superar.

El segundo jugador en conseguir el doblete MSL Cup y MVP y primer latino en hacerlo es Carlos Humberto “Fish” Ruiz Gutiérrez. El guatemalteco proveniente del Club Social y Deportivo Municipal. Fue adquirido por el LA Galaxy en el año 2002. Fish no estaba muy confiado en su nuevo equipo y país. En ese momento la MLS era vista como un lugar para retiro y no para crecer como futbolista. Su poca confianza en la liga no lo afectaría en lo absoluto. En su primer temporada con el equipo californiano anotaría 24 goles ganando la bota de oro. MVP de la temporada lo seguiría. Lideraría a Los Ángeles a su primera MLS Cup convirtiendo el gol en la final para derrotar a New England Revolution por 1 a 0 en doble tiempo suplementario. Fish tiene el récord de mas goles en los MLS playoffs con 16.

El tercer jugador y segundo latino de la lista es Guillermo Barros Schelotto. El actual técnico de Boca Juniors (se rumorea como sucesor del Tata Martino en Atlanta) fue el MVP de la temporada 2008 con Columbus Crew‏. Ese año el “mellizo” convertiría 7 goles y 19 asistencias para liderar al Crew hacia los playoffs. En la MLS Cup Final lideraría con 3 asistencias para asi derrotar al New York Red Bulls por 3 a 1.

El ultimo en la lista es el irlandés Robbie Keane. ¿El Mejor jugador de la historia de la MLS? Eso queda para el debate. Lo que no se puede argumentar es que el año 2014 le pertenece. 19 goles en 29 partidos para que La Galaxy gane su tercera MLS Cup en 4 años. El gol de la victoria en la final lo convertiría el irlandés en tiempo suplementario para guiar a su equipo sobre New England Revolution por 2 a 1.

El quinto en esta lista puede ser Josef Martinez‏. El venezolano tiene este sábado la chance de lograr lo que pocos han hecho en la historia de la MLS. En frente tiene un equipo con mucho poder latino. Portland Timbers liderado por el argentino Diego Valeri‏ (MVP de la temporada 2017) va a hacer todo lo posible para que Josef no se una a este grupo selecto.

¿Podrá Josef Martinez quedar en la historia de la MLS?