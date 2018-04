Jair Pereira se pierde semifinal de Concachampions

El defensa de las Chivas Rayadas de Guadalajara , Jair Pereira, fue suspendido dos partidos por una agresión sobre un rival en el partido correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf contra el New York Red Bull.

Who was your #SCCL2018 Semifinals standout player? Show your support and vote for your “Fan Player of the Week”! Vote Now: https://t.co/k0ev4iKbnj @Chivas | @torontofc pic.twitter.com/cPnmqvRarK

— Concacaf (@Concacaf) April 5, 2018