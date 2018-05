El presidente Donald Trump otorgó el jueves el perdón presidencial póstumo a Jack Johnson, el primer campeón afroamericano de peso pesado en boxeo de la historia.

A continuación te presentamos cinco datos sobre el famoso deportista.

Johnson nació en 1878 en Galveston, Texas, y se convirtió en el primer boxeador de descendencia afroamericana que consigue un campeonato luego de derrotar en 1908 a Tommy Burns en Sídney, Australia, según informa la Encyclopaedia Britannica.

En 1913 fue sentenciado por salir con una chica de raza blanca. En ese entonces, estaba en vigencia una ley denominada Mann Act dirigida a frenar el tráfico humano y proteger a mujeres de la prostitución. Opositores de la medida, sin embargo, afirman que fue empleada con motivaciones raciales y el boxeador perdió su título como resultado.

Trump no es el primer mandatario a quien se le pide el perdón póstumo para Johnson. En 2016 un grupo bipartidista de legisladores hicieron la petición al entonces presidente Barack Obama en el 70 aniversario de su muerte, informó Encyclopaedia Britannica.

El boxeador afroamericano consiguió romper la barrera del color de la piel en el boxeo en 1908, cuando ganó su primer título mundial, una condición que defendió hasta 1915, según reseñó CNN.

