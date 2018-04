Iván Alejo intenta discriminar a seleccionado mexicano y le sale al revés (VIDEO)

Una situación poco usual se vivió este fin de semana en la Liga Española durante el partido que enfrentó al Eibar y al Betis con triunfo para los segundos 2-0 en calidad de local. En el transcurso del encuentro el jugador español Iván Alejo fue captado por las cámaras de televisión diciéndole “Sudaca” al capitán de la Selección de México, Andrés Guardado. Ese es un término despectivo para discriminar a los originarios de América del Sur.

La prensa reaccionó de inmediato a la provocación de Alejo y lo exhibió de diversas formas. La FIFA intenta desde hace años terminar con la discriminación y el racismo en las canchas de todo el mundo y ha castigado severamente a quienes infringen sus reglas.

Los reclamos y hasta burlas hacia el jugador español no se hicieron esperar. En primer lugar por lo desafortunada y racista de su postura y en segundo porque México no está en América del Sur, sino del Norte.

Un día después del incidente, el jugador se disculpó con Andrés Guardado y se justificó explicando que en un partido está “a muchas pulsaciones”. El futbolista mexicano, que jugará su cuarto Mundial en Rusia 2018, no ha emitido declaraciones al respecto.

Después de lo ocurrido ayer me gustaría pedir perdón a @AGuardado18 , a todo el mundo del fútbol , y a todo el que se haya sentido ofendido. Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estamos a muchas pulsaciones. No volverá a ocurrir.

— Ivan Alejo (@ivanalejo7) April 8, 2018