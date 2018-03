Isaiah Thomas conduce a su equipo a una rotunda victoria anotando 23 puntos, incluidos 12 en el cuarto periodo, y los Lakers de Los Ángeles remontaron el martes para doblegar 112-103 a los Nuggets de Denver.

Julius Randle y Kyle Kuzma aportaron 26 unidades y 13 rebotes cada uno a la causa de Los Ángeles, que perdía incluso por 13 tantos. Kuzma anotó sólo dos puntos en la primera mitad.

🎥 Lakers with another strong performance on their home court, defeating the Nuggets, 112-103 #LakersWin pic.twitter.com/Z7LXtyf4QJ

Los Lakers han ganado tres de cuatro compromisos, incluida una victoria por 127-113 sobre LeBron James y Cleveland, el domingo.

Wilson Chandler contabilizó 26 puntos y 10 rebotes por Denver, que se impuso el viernes 125-116 a Los Ángeles. Jamal Murray finalizó con 18 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias.

El domingo Julius Randle logró 36 puntos, la cifra más alta de su carrera, 14 rebotes y siete asistencias para que los Lakers de los Ángeles, que buscan a LeBron James como agente libre, ganaran 127-113 a los Cavaliers de Cleveland.

Con su sexta victoria en ocho partidos, Los Ángeles (30-36) rompieron categóricamente una racha de siete descalabros frente a Cleveland.

Cleveland ha perdido cuatro de seis partidos después de caer ante los Clippers y los Lakers en el Staples Center

Isaiah Thomas consiguió 20 unidades, nueve asistencias y cinco tableros contra sus excompañeros de equipo, y los Lakers superaron a James y los actuales campeones de la Conferencia Este en la segunda mitad con un emocionante y enérgico estilo a las órdenes del técnico Luke Walton.

Los Lakers se mostraron hambrientos y llenos de potencial. Esperan que eso llame la atención de James, que volverá a ser un agente libre este verano.

🎥 Julius Randle dropped 26 points to go along with his 13 rebounds in tonight's win over Denver #LakersWin pic.twitter.com/dt8E3cLJkg

