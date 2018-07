Hugo Sánchez cumple 60 años: 5 datos curiosos del futbolista

El fútbol está de celebración. Y no es solo porque se acerca la final del Mundial de Rusia. Hugo Sánchez cumple 60 años y los celebra rodeado de familia y amigos.

Hugo Sánchez nació en Ciudad de México el 11 de julio de 1958. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), Sánchez es considerado como el mejor futbolista de México, y uno de los mejores de su generación.

Happy 6⃣0⃣th birthday HUGO SANCHEZ! 🇲🇽🎉 Your goals will always be a part of #LaLigaHistory! 🎁⚽ pic.twitter.com/uwG62aVslo — LaLiga (@LaLigaEN) July 11, 2018

1.Hugo Sánchez comenzó en los Pumas de la UNAM

La carrera de Sánchez arrancó en 1976. En 1979 fue cedido por un tiempo breve al San Diego Sockers, de la North American Soccer League. Regresó a la UNAM en 1980, informa la IFFHS.

2.Fue ‘Colchonero’ y ‘Merengue’

En 1981 se mudó a España para jugar en el Atlético de Madrid. Jugó para los “Colchoneros” durante cuatro años antes de mudarse al otro lado de la ciudad, para jugar en el Real Madrid, donde viviría los mejores años de su carrera, ganando numerosos títulos y elogios, durante 7 temporadas, según informa Récord.

3.Fue nombrado uno de los mejores 48 jugadores mundiales

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), con sede en Bonn, Alemania, lo nombró como uno de los 48 mejores jugadores, tal como lo anuncia en la página web de la federación.

“Estoy agradecido con Dios, con la gente que ha valorado mi trayectoria, que me haya nombrado la IFFHS como el mejor jugador del siglo XX de la Concacaf”, dijo Hugo Sánchez a El Sol de Zacatecas.

4. Jugó tres Copas del Mundo para el ‘Tri’

El delantero fue parte de la selección mexicana en el mundial de Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994, reporta Record.

5.Quiere que su trayectoria sea tomada en cuenta

Hugo Sánchez siente que no ha sido “utilizado de la mejor manera para el futbol mexicano, como embajador ni siquiera”, según comentó en una entrevista a El Sol de Zacatecas. “Eso es desaprovechar mi trayectoria por el bien del futbol mexicano. Son de las muchas cosas que no entiendo, cómo es que los dirigentes no saben tomar las decisiones adecuadas que nos hagan crecer; en ese aspecto deberíamos los ex futbolistas irnos haciendo dueños en cuanto a la toma de decisiones que debe haber en el entorno del futbol mexicano”, expresó el exfutbolista.