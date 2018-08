Hirving Lozano y el PSV buscan la Champions League (horarios)

Este martes el delantero mexicano Hirving Lozano y el PSV tendrán la oportunidad de dar un paso más hacia la fase de grupos de la Champions League.

Y es que esta tarde comenzará la etapa de “playoff” del máximo torneo continental, que servirá para definir los últimos seis cupos para la fase de grupos.

El equipo del extremo del Tri, el PSV Eindhoven, se medirá las caras con el Bate Borisov de Bielorrusia.

Dirigido por el ex jugador holandés Mark Van Bommel, el PSV apenas ha podido clasificar a una fase de grupos de la Champions League en los últimos ocho años.

En la temporada 2016-2017, avanzó hasta octavos de final, instancia en la que cayó derrotado frente al Atlético de Madrid.

Por otra parte, el actual campeón de Holanda que encabeza el ‘Chucky’ Lozano lleva diez partidos europeos sin ganar.

Hirving Lozano ✔️

Steven Bergwijn ✔️

Gastón Pereiro ✔️

Donyell Malen ✔️

Key player for PSV in the #UCL play-offs? 🤔 pic.twitter.com/VnsruQcSL7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 21, 2018